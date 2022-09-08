صحة الملكة إليزابيث "مقلقة" حسب أطبائها

مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز وابنه وليام قد توجها إلى مقر إقامتها بقلعة بالمورال في إسكتلندا، ومنذ أكتوبر الماضي تعاني الملكة البالغة 96 عامًا من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.