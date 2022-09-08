صحة الملكة إليزابيث "مقلقة" حسب أطبائها

قال أطباء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إنهم "قلقون" بشأن صحتها وأوصوا بأن "تبقى تحت المراقبة الطبية"، حسبما أعلن الخميس قصر باكينغهام.
مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز وابنه وليام قد توجها إلى مقر إقامتها بقلعة بالمورال في إسكتلندا، ومنذ أكتوبر الماضي تعاني الملكة البالغة 96 عامًا من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.
صرح متحدث باسم كلارنس هاوس: "سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال". وأكد مصدر في قصر كينزنغتون توجه وليام إلى بالمورال.
وأضاف القصر في البيان بأن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال". وتابع بيان باكينغهام: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحة جلالتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية".
وتعاني الملكة البالغة 96 عامًا منذ أكتوبر 2021 من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرًا بين ملوك العالم.
وكانت وكالة (بي إيه) البريطانية للأنباء قد أفادت نقلًا عن قصر باكينغهام بأن الملكة إليزابيث أرجأت اجتماع مستشاري المجلس الخاص الذي كان من المقرر عقده الأربعاء بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.