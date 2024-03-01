بينها 4 أمريكية.. "البنتاغون": 15 سفينة تجارية تأثرت بهجمات الحوثيين

وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس: إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيراً إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.