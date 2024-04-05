روسيا تدمر 53 مسيرة أوكرانية بعد هجمات واسعة

وأشارت إلى أنه خلال الليل وصباح الخامس من أبريل/نيسان، تم إحباط محاولات عدة لنظام كييف لشنّ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة، لافتة إلى اعتراض 53 منها، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف بجنوب البلاد، بحسب موقع "العربية نت".