روسيا تدمر 53 مسيرة أوكرانية بعد هجمات واسعة

أعلنت موسكو، تدمير 53 طائرة مسيّرة أوكرانية أطلقت نحو مناطق روسية عدة، في هجمات واسعة النطاق تركّزت في منطقة روستوف، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
وأشارت إلى أنه خلال الليل وصباح الخامس من أبريل/نيسان، تم إحباط محاولات عدة لنظام كييف لشنّ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة، لافتة إلى اعتراض 53 منها، بينها 44 في أجواء منطقة روستوف بجنوب البلاد، بحسب موقع "العربية نت".
وقال وزارة الدفاع الروسية إنه "جرى إسقاط مسيرة في منطقة ساراتوف حيث توجد قاعدة جوية للقاذفات الاستراتيجية الروسية"، وذكرت الوزارة أنه تم أيضا إسقاط مسيرات فوق مناطق كورسك وبيلجورود وكراسنودار.
وكان حاكم مقاطعة روستوف الروسية فاسيلي غولوبيف أعلن أن وحدات الدفاعات الجوية الروسية صدّت فجر اليوم هجوماً أوكرانياً واسعاً بالمسيرات استهدف منطقة موروزوفسكي بالمقاطعة.
وكتب غولوبيف عبر قناته في منصة تليغرام: "في منطقة موروزوفسكي صدّت وحدات الدفاع الجوي هجومًا واسعًا بطائرات مسيرة".
وقال حاكم روستوف إن وحدات الدفاع الجوي دمرت، وفقًا للبيانات الأولية، أكثر من 40 هدفاً في منطقة موروزوفسكي.
وأضاف غولوبيف: "وفقًا للبيانات الأولية، دمرت قوات الدفاع الجوي في منطقة موروزوفسكي أكثر من 40 هدفًا، ونتيجة للهجوم، تضررت محطة فرعية للكهرباء. والعمل جار لاستعادة إمدادات الطاقة".