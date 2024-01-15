المنظمات الدولية تطالب بالتدفق العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين إن الناس في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، على بعد أميال قليلة من الشاحنات المملوءة بالغذاء، وكل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر، وجميع سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، وقد أصبحت المجاعة وشيكة.