تركيا.. تحديد هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.
وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب كانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجاري التعرف على هوية الإرهابي الآخر.
وكان قد قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أمس ؛ إن إرهابيَّيْن يستقلان مركبة تجارية نفّذا هجوماً بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، وفجّر أحدهما نفسه، فيما حيّدَت قواتنا الآخر، وأُصيب ضابطا شرطة بجروح طفيفة.
وأضاف: الإرهابيّان حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية في أنقرة بسيارة تجارية خفيفة، وأن القوى الأمنية عطلت انفجاراً آخر كان يستهدف البرلمان والداخلية.