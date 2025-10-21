تقرير: الدنمارك تخشى أن يعيد ترامب إحياء خطته لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن مسؤولين كبارًا في الدنمارك ما زالوا يخشون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخلَّ عن حلمه بضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، رغم صمته العلني حول القضية في الأشهر الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن كوبنهاغن لا تستبعد أن يكون ترامب عازمًا على أن يصبح أول رئيس أمريكي يوسع الأراضي الأمريكية منذ شراء ألاسكا عام 1867، مشيرة إلى أن فكرة الاستيلاء على الجزيرة ما زالت تُقلق الحكومة الدنماركية.
وأوضح التقرير أن السلطات الدنماركية قلقة من تجاهل بعض شركائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لخطورة هذه التهديدات المحتملة على العلاقات عبر الأطلسي، وعلى الاحترام الدولي للسيادة والحدود الوطنية.
وأضافت "بوليتيكو" أن المسؤولين في كوبنهاغن يتجنبون التصعيد أو التصريحات العلنية، خشية استفزاز ترامب المعروف بانفعالاته الحادة، خاصة في ظل المفاوضات الجارية بشأن التعاون التجاري والأمني مع واشنطن، مفضلين وصف نواياه بأنها مجرد “مزحة سياسية” — رغم أن "لا أحد يضحك في كوبنهاغن"، بحسب وصف التقرير.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أدرجت غرينلاند مؤخرًا ضمن نطاق مسؤولية القيادة الشمالية الأمريكية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الدفاع عن الولايات المتحدة وتعميق التعاون في القطب الشمالي، دون إخطار الحكومة الدنماركية مسبقًا.
يُذكر أن ترامب كان قد صرّح مرارًا برغبته في ضم غرينلاند، معتبرًا أنها "صفقة استراتيجية ممتازة"، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن 6% فقط من سكان الجزيرة يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، رغم وجود رغبة متزايدة لديهم في الانفصال عن الدنمارك والحصول على استقلالهم الكامل.