مسؤول أمريكي: الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمَّدًا.. لسنا أغبياء

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الغارة "تؤكد أيضًا الإهمال الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة والعاملين في المجال الإنساني الدولي على حد سواء"؛ مضيفًا: "لقد كان ذلك خطأ بالتأكيد، وعليهم أن يجيبوا على هذا السؤال.. هناك خطأ ما حصل".