"أخطؤوا في الحسابات".. لماذا فشل الرصيف الأمريكي في إيصال المساعدات لغزة؟

وبعد إصلاحه في ميناء أشدود الإسرائيلي عاد إلى العمل في 8 يونيو، لكنه استمر لمدة يوم واحد، قبل أن يتم تعليق عمليات التسليم لمدة يومين آخرين. وفي 14 يونيو تم تفكيك الرصيف وسحبه إلى أشدود مرة أخرى كإجراء احترازي ضد البحار العاصفة، وتمت إعادته إلى مكانه الأربعاء الماضي، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه لتفريغ نحو 4160 طنًا من المساعدات، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأنه بسبب تعرضه للطقس والبحار العاتية يمكن تفكيكه نهائيًا قبل الموعد المحدد، في وقت مبكر من الشهر المقبل.