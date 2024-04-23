مظاهرات أمام منزل "نتنياهو" للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة

وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التي حمل فيها الحركة مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تصريحات تتناقض مع الحقيقة وأن الحركة قدمت مرونة بتسهيل التوصل إلى اتفاق، لكنها كانت تصطدم بتعنت ومماطلة حكومة نتنياهو.