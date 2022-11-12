"الفاو": 84% من الأسر في 10 ولايات سودانية بحاجة إلى دعم غذائي

وأشارت المنظمة إلى أن زراعة المواد الغذائية تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في وسط دارفور، والقضارف، وشمال كردفان، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، وغرب دارفور؛ بينما 27% من الأسر في الجزيرة تعتمد على العمل الحر؛ فيما تعتمد 24% من الأسر في شمال دارفور على العمالة الزراعية العرضية.