"الفاو": 84% من الأسر في 10 ولايات سودانية بحاجة إلى دعم غذائي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم عن إجراء مسوحات لـ10 ولايات سودانية، بوصفها أكثر الولايات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وقالت المنظمة، في تقرير صادر اليوم: شملت المسوحات: (وسط دارفور، القضارف، الجزيرة، كسلا، شمال دارفور، شمال كردفان، جنوب دارفور، جنوب كردفان، غرب دارفور، والنيل الأبيض).
وأضافت: 84% من الأسر بحاجة للدعم خلال الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة؛ حيث تشمل الاحتياجات الرئيسية المُبلَغ عنها: النقد (64%)، والبذور (60%)، ومبيدات الآفات (44%)، أدوات ومعدات زراعية (39%)، أسمدة (34%)، بجانب احتياجات أخرى تشمل القروض والخدمات البيطرية ودعم الخدمات الإرشادية ومعدات التخزين والتسويق.
وأكدت "الفاو" أنه تم مسح عدد 2320 أسرة بين 5 و19 من شهر سبتمبر الماضي، وأجريت مقابلة مع 232 أسرة في كل ولاية، موضحة أن 27% من الأسر المستجيبة أفادت بوجود مصادر دخل من زراعة المواد الغذائية الأساسية.
وأشارت المنظمة إلى أن زراعة المواد الغذائية تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في وسط دارفور، والقضارف، وشمال كردفان، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، وغرب دارفور؛ بينما 27% من الأسر في الجزيرة تعتمد على العمل الحر؛ فيما تعتمد 24% من الأسر في شمال دارفور على العمالة الزراعية العرضية.
وكشف التقرير عن تباين الصدمات الرئيسية التي تَعرضت لها الأسر في الأشهر الثلاثة السابقة للمسح من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود، وفقدان فرص العمل، وآفات المحاصيل وتفشي الأمراض، والصدمات الاقتصادية والفيضانات.
وبحسب التقرير: تتعلق الصدمات الأخرى المُبلَغ عنها بالنزاع، وانعدام الأمن على وجه الخصوص في جنوب وغرب دارفور والآفات والأمراض الحيوانية.
واختتمت "الفاو" بالإشارة إلى أن نصف الأسر التي تمت مقابلتها أفادت بانخفاض دخلها في الأشهر الثلاثة السابقة للمسح، مقارنةً بالعام الماضي.