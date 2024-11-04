مؤرخ الانتخابات الأمريكية "ليختمان" يحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية

وأجرى المؤرخ "آلان ليختمان" أو ما يعرف بعراف الانتخابات الأمريكية مقابلة يوم الاثنين على شبكة "سي إن إن" مشيراً إلى أنه "يدعم توقعاته اعتباراً من سبتمبر، والتي بموجبها تتغلب نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية".