مؤرخ الانتخابات الأمريكية "ليختمان" يحدد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية

توقع المؤرخ الأمريكي آلان ليختمان، فوز نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت نتائج متقاربة.
وأجرى المؤرخ "آلان ليختمان" أو ما يعرف بعراف الانتخابات الأمريكية مقابلة يوم الاثنين على شبكة "سي إن إن" مشيراً إلى أنه "يدعم توقعاته اعتباراً من سبتمبر، والتي بموجبها تتغلب نائبة الرئيس كامالا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية".
وقال ليختمان لشبكة "سي إن إن": "لماذا أنا متأكد من فوز هاريس؟ لأن النتائج متقاربة في استطلاعات الرأي، ونظامي يتجاهل استطلاعات الرأي".
وتنبأ المؤرخ بشكل صحيح حتى الآن بـ9 من الانتخابات الرئاسية الـ10 الأخيرة، وفي هذا العام يتوقع فوز هاريس كرئيسة للولايات المتحدة.
وفي تصريحاته الأخيرة، انتقد ليختمان اعتماد وسائل الإعلام على استطلاعات الرأي، فيما يعتمد نظامه، الذي أطلق عليه اسم "مفاتيح البيت الأبيض"، على 13 مقياساً في قائمة مرجعية لحساب التنبؤ النهائي، متجاهلاً استطلاعات الرأي المستخدمة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، يبدو أن السباق سيظل متقارباً حتى النهاية، حيث مرت عقود منذ الانتخابات الأخيرة عندما أظهرت استطلاعات الرأي أن الولايات المتحدة تواجه مثل هذا السباق المتقارب في العديد من الولايات.
وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن استطلاعها النهائي لآراء الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية أظهر مؤشرات تأييد متقاربة جداً للمرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب.