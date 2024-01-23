المخابرات الأمريكية تُطلق حملة دعائية لتجنيد عملاء تابعين لنظيرتها الروسية

ويتساءل الشخص: "هل أملك ما يكفي من الشجاعة لأواجه هذه الخيانة؟"، قبل أن يجيب: "اكتشفت أن العدو الحقيقي موجود داخل روسيا على شكل قيادة ونخبة فاسدة". ويضيف قائلاً: "القيادة العليا باعت للشعب القليل مقابل القصور واليخوت، في الوقت الذي يمضغ فيه جنودنا البطاطا المتعفنة، ويطلقون النار من بنادق تعود إلى عصر ما قبل التاريخ. شعبنا مضطر لإعطاء الرشاوى لمجرد الحصول على عمل".