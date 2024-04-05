تقرير إحصائي: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة

كشف تقرير إحصائي فلسطيني، عن أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت لاستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، لافتاً إلى أن إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الأطفال في فلسطين يقدر بأكثر من مليوني طفل، ويشكلون حوالي 43 في المائة من إجمالي سكان البلاد، ويتوزع 41 في المائة منهم على الضفة الغربية و47 في المائة على قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".
وقال التقرير إن" ما يفوق 14 ألف قتيل من الأطفال سقطوا خلال الحرب في غزة، يشكلون 44 في المائة من إجمالي عدد ضحايا الحرب"، لافتاً إلى أن 70 في المائة من المفقودين في قطاع غزة والبالغ عددهم 7 ألف شخص من النساء والأطفال.
وأوضح التقرير أن 117 طفلاً فلسطينياً قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، كما أن 1000 طفل من الضفة الغربية معتقل، منهم 500 طفل بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح أن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا يتامى بعد أن فقدوا والديهم أو أحدهم منذ السابع من أكتوبر 2023، كما أن 28 طفلاً، توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفيات قطاع غزة.
وأشار التقرير كذلك، إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال في شمال غزة ورفح من16 في المائة إلى 31 في المائة بين الأطفال تحت سن الثانية في شمال غزة، ومن 13 في المائة إلى 25 المائة بين الأطفال تحت سن الثانية في رفح، مقارنة يناير 2024.