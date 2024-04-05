تقرير إحصائي: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة

وقال التقرير إن" ما يفوق 14 ألف قتيل من الأطفال سقطوا خلال الحرب في غزة، يشكلون 44 في المائة من إجمالي عدد ضحايا الحرب"، لافتاً إلى أن 70 في المائة من المفقودين في قطاع غزة والبالغ عددهم 7 ألف شخص من النساء والأطفال.