بقرار رئاسي.. السيسي يأمر بالتحقيق في وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت

وتوفي اللاعب، الشهر الماضي، عن عمر 31 عامًا بعد أربعة أشهر من سقوطه على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (الذي تغير اسمه لاحقًا إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض إلى توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى نحو ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.