"هيئة البث الإسرائيلية": الجيش استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة

وفي السياق، أعلنت حركة حماس أنها تأخذ بمحمل الجد المعلومات التي تتحدث عن قرب تنفيذ الجيش الإسرائيلي اجتياحًا بريًّا في قطاع غزة، وفقًا لـ"العربية نت". وأضافت بأنها وضعت كل السيناريوهات للتعامل مع أي تطور منذ أن نفذت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.