اعتراض إسرائيل للهجوم الإيراني كلّفها 1.35 مليار دولار

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم (الأحد) أن اعتراض إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل (1.35 مليار دولار).
ونقلت الصحيفة عن العميد "رام عميناح" المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "تقدر تكلفة الدفاع الليلة الماضية بين 4 - 5 مليارات شيكل، وأتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".
وأوضح أن الصاروخ الواحد من طراز "حيتس" المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل كلفته إلى 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد من منظومة "العصا السحرية" مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات، التي شاركت في اعتراض المسيرات الإيرانية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد ذكر أن إيران أطلقت نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيرة على إسرائيل، وتم اعتراض معظمها.