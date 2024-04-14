اعتراض إسرائيل للهجوم الإيراني كلّفها 1.35 مليار دولار

وأوضح أن الصاروخ الواحد من طراز "حيتس" المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل كلفته إلى 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد من منظومة "العصا السحرية" مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات، التي شاركت في اعتراض المسيرات الإيرانية.