قصف إسرائيلي يستهدف الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

كما قصفت منزلاً على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مواطناً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.