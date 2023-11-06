قصف إسرائيلي يستهدف الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر يوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباءٍ تفيد بسقوط عدد من القتلى والجرحى.
هذا، وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفاً غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركّز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
وأضافت الوكالة الرسمية أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنّت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.
كما قصفت منزلاً على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 مواطناً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.
وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد القتلى ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفل و2550 سيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن 70% من قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.