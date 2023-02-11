رغم الزلزال المدمر.. روسيا لا تعتقد بضرورة توصيل المساعدات إلى شمال غرب سوريا

ومع تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا 25 ألف شخص، عبّر بعض الدبلوماسيين عن إحباطهم من تباطؤ المجلس المؤلَّف من 15 عضوًا في التحرك، بعد أن ضغط الأمين العام أنطونيو جوتيريس من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غرب سوريا عبر تركيا.