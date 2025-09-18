"يتجاوز كونه إجراءً إداريًا".. ما أهمية اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية؟

في خطوة قد تعيد تشكيل ديناميكيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في لندن، مباشرة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى المملكة المتحدة، ويعد هذا القرار رد فعل على تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يرى ستارمر فيه ضغطًا دبلوماسيًا حاسمًا لدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين، ومع اقتراب قمة الأمم المتحدة في نيويورك يوم 23 سبتمبر، يبرز الاعتراف كرمز لتحول بريطاني نحو سياسة خارجية أكثر استقلالية، رغم التوترات مع واشنطن.