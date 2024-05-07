مصر تدعو الدول الكبرى إلى اتخاذ موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من اجتياح رفح

دعا وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الثلاثاء"، الدولَ الكبرى إلى اتّخاذ موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من اقتحام رفح وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات.