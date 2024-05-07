مصر تدعو الدول الكبرى إلى اتخاذ موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من اجتياح رفح

دعا وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الثلاثاء"، الدولَ الكبرى إلى اتّخاذ موقف أكثر قوة لمنع إسرائيل من اقتحام رفح وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والنداءات.
وشدّد "شكري" خلال اجتماع مع المبعوث الفرنسي للبنان "جان إيف لودريان"، على مدى الخطورة الجمّة للوضع المتفجّر في غزة، وعجز المجتمع الدولي عن منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية؛ وفقًا لبيانٍ لوزارة الخارجية المصرية.
وجدّد التأكيدَ على موقف مصر الراسخ الداعي إلى ضرورة نزْع فتيل الأزمة في غزة والحيلولة دون اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
ولفت "شكري" إلى أنّ الأزمة الإقليمية الحالية تزيد أهمية إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان سريعًا.
وبيّن أن أيّ طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن "1701" حول النزاع بين لبنان وإسرائيل؛ يجب أن يتضمّن الحفاظ على سيادة وأمن لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه.