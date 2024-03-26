مفوض حقوق الإنسان يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري والكامل لإقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وفقاً للقرارات الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 497 و 2334، وإلغاء جميع السياسات والممارسات التي تسهم في إيجاد بيئة قسرية وتزيد من خطر تهجير الفلسطينيين، وضمان اتساق جميع التدابير المتخذة من إسرائيل بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال مع القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بحماية جميع الفلسطينيين ومساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم من عنف المستوطنين الإسرائيليين، ومحاكمة الجناة ومرتكبي الانتهاكات وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، وضمان التحقيق مع جميع أفراد قوات الأمن الإسرائيلي والشرطة الذين ارتكبوا أو شاركوا أو سهلوا أعمال عنف المستوطنين ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي، وضمان حق الضحايا في التعويض.