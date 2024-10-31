"ميقاتي": تهديداتُ إسرائيل للمدنيين اللبنانيين جريمةُ حرب.. وندعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان

أكّد رئيسُ حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي بحقّ المدنيين اللبنانيين، ودعواته لإخلاء مدن بأكملها، تعتبر "جريمة حرب إضافية" تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية من قتل وتدمير وتخريب.
ولفت "ميقاتي" إلى أنه نقل هذا الموقف للهيئات الدبلوماسية المؤثرة، مطالبًا بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، الذي وصفه بالنهج غير المقبول من الناحيتين الدولية والإنسانية.
وأشار "ميقاتي"، بحسب "سكاي نيوز"، إلى أن الموفد الرئاسي الأمريكي "آموس هوكستين"، قد أبلغه نيته العمل على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار؛ تمهيدًا للبحث في سبل تطبيق القرار الدولي "1701"، إلا أنّ "ميقاتي" أبدى تحفظه حيال التفاؤل القريب بسبب التصعيد المستمرّ والتهديدات المتزايدة.
وجاءت تصريحات "ميقاتي" عقب لقاءات دبلوماسية واسعة في السرايا الحكومية، شملت اجتماعه مع سفيرة الولايات المتحدة "ليزا جونسون"، وسفير مصر "علاء موسى"، الذي نقل إليه دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور "المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة، الشهر المقبل.
وفي السياق ذاته اجتمع "ميقاتي" بوزير الخارجية "عبد الله بو حبيب" لمتابعة الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان؛ حيث طالب بمتابعة التحقيق في حادث سقوط صاروخ على مقرّ الكتيبة النمساوية التابعة لقوات "اليونيفيل"، مُدينًا الاستهدافَ الإسرائيلي لليونيفيل، ومشيدًا بدورها الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.