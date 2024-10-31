"ميقاتي": تهديداتُ إسرائيل للمدنيين اللبنانيين جريمةُ حرب.. وندعو لتكثيف الضغط الدولي لوقف العدوان

ولفت "ميقاتي" إلى أنه نقل هذا الموقف للهيئات الدبلوماسية المؤثرة، مطالبًا بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، الذي وصفه بالنهج غير المقبول من الناحيتين الدولية والإنسانية.