تصعيد جديد ... الاحتلال يهدم مكتب الأونروا بمخيم نور شمس ويفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين

هدمت القوات الإسرائيلية اليوم مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم بالضفة الغربية، في تصعيد جديد يزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر نشاط الأونروا، رغم التحذيرات الدولية من خطورة هذه الإجراءات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جرفت جرافات الاحتلال المبنى وأسواره الخارجية، وهو ما اعتبرته شخصيات فلسطينية "استهدافاً ممنهجاً" لمرافق الوكالة الحيوية في المخيم.
وأوضح رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، أن المخيم يضم مدرستين تابعتين للأونروا تخدمان 1536 طالبًا، إلى جانب مركز صحي يوفر خدمات صحية أساسية، تشمل الصحة الإنجابية ورعاية الرضع، إضافة إلى عيادة أسنان، وكلها تحت إشراف الأونروا.
وأعرب مجلس الأمن الدولي، في بيانٍ تبناه بالإجماع، عن "قلقه البالغ" إزاء هذا التشريع، مطالباً إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية، وداعيًا إلى تسهيل وصول المساعدات للمدنيين في غزة، مؤكدًا ضرورة عدم المساس بعمليات الأونروا وولايتها في الأراضي المحتلة وفق ما ذكرته سكاي نيوز.