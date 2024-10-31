تصعيد جديد ... الاحتلال يهدم مكتب الأونروا بمخيم نور شمس ويفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين

وأعرب مجلس الأمن الدولي، في بيانٍ تبناه بالإجماع، عن "قلقه البالغ" إزاء هذا التشريع، مطالباً إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية، وداعيًا إلى تسهيل وصول المساعدات للمدنيين في غزة، مؤكدًا ضرورة عدم المساس بعمليات الأونروا وولايتها في الأراضي المحتلة وفق ما ذكرته سكاي نيوز.