"البنتاغون" يعلن اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة، والذي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتفصيلاً، نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية عن نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قولها في مؤتمر صحافي: "اليوم، اكتمل بناء قطاعي الرصيف العائم، حيث ينتظران النقل النهائي بحراً"، نقلاً عن وكالة أنباء "العالم العربي".
وأضافت سينغ أنه وبسبب الطقس، فإن الجيش الأمريكي غير قادر على نقل الرصيف إلى مكانه ليتم تثبيته على شاطئ غزة، وفقاً للعربية نت.
وقالت سينغ: "لا تزال هناك توقعات اليوم بوجود رياح عاتية وأمواج عالية في البحر، مما يتسبب في ظروف غير آمنة لنقل مكونات الرصيف العائم، وبالتالي فإن أقسام الرصيف والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لا تزال متمركزة في ميناء أسدود".
وأوضحت سينغ أن الولايات المتحدة تقوم بتحميل المساعدات المقرر تفريغها على الرصيف المؤقت على متن السفينة (ساغامور) الموجودة حاليا في قبرص.
وتابعت: "السفينة (ساغامور) هي سفينة شحن ستستخدم نظام الرصيف العائم، وستقوم برحلات بين قبرص والرصيف العائم البحري بينما تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء آخرون بجمع المساعدات من جميع أنحاء العالم".
وذكرت شبكة (سي.إن.إن) لأول مرة الأسبوع الماضي أن السفينة ساغامور ستكون أول سفينة تستخدم لنقل المساعدات من قبرص إلى الرصيف، لكن المسؤولين الأمريكيين يأملون أن تبدأ منظمات الإغاثة في النهاية بالتعاقد مع سفن خاصة بها لتوصيل المساعدات.
وأشارت سينغ إلى أن البنتاغون يأمل بتثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس الماضي، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر، نقلاً عن فرانس برس.
ولا يزال الوضع الإنساني في غزة سيئاً في ظل الدمار بعد أكثر من ستة أشهر من العمليات الإسرائيلية ضد حماس، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.