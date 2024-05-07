"البنتاغون" يعلن اكتمال أعمال بناء الرصيف الإنساني المؤقت قبالة ساحل غزة

وتفصيلاً، نقلت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية عن نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، قولها في مؤتمر صحافي: "اليوم، اكتمل بناء قطاعي الرصيف العائم، حيث ينتظران النقل النهائي بحراً"، نقلاً عن وكالة أنباء "العالم العربي".