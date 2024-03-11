روسيا والصين وإيران تجري مناورات عسكرية في خليج عمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، وصول مجموعة من السفن الحربية الروسية إلى إيران، لإجراء مناورات عسكرية ستشارك فيها الصين أيضاً.
وبينت الوزارة، أن التدريبات التي تحمل اسم "الحزام الأمني البحري 2024"، تجرى في مياه خليج عمان وهدفها الرئيسي هو أمن النشاط الاقتصادي البحري، بحسب وكالة "إنترفاكس" للأنباء.
وأضافت أن الطراد الصاروخي "فارياج"، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "مارشال شابوشنيكوف"، وأكثر من عشر سفن وزوارق ستشارك في المناورات، كما ستشارك سفن دعم وثلاث مروحيات تابعة للبحرية الإيرانية.