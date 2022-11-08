تقرير: الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنويًا لتفادي آثار التغير المناخي

خلص تقرير نُشِرَ اليوم الثلاثاء، إلى أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية؛ للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويًا؛ للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العِقد.
وبيّن التقرير الذي أُعدّ بتكليف من الدولة الحالية المستضيفة لقمة المناخ مصر، والدولة السابقة بريطانيا، أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن العالم بحاجة إلى خارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ، تمكّنه من جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي، الذي سيكون مطلوبًا بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، وأن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.