تقرير: الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنويًا لتفادي آثار التغير المناخي

خلص تقرير نُشِرَ اليوم الثلاثاء، إلى أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية؛ للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويًا؛ للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العِقد.