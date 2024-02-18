مقتل ضابطين ورجل إطفاء بالرصاص خلال الاستجابة لنداء استغاثة بمدينة أمريكية

وقال بريان بيترز، المدير التنفيذي لجمعية ضباط الشرطة والسلام في مينيسوتا في بيان: "نشعر بحزن بالغ، وكالة إنفاذ القانون تعيش حالة من الحزن، شعرنا بالصدمة بسبب الخسارة المروعة لقد ترك هؤلاء الأبطال وراءهم أحباءهم ومجتمعاً سيتذكر إلى الأبد شجاعتهم وتفانيهم في الحفاظ على سلامة سكان مينيسوتا".