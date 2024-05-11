إسرائيل تعلن استهداف منطقة كرم أبو سالم بـ4 صواريخ أُطلقت من جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، رصد 4 صواريخ أُطلقت من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة، على منطقة كرم أبو سالم قرب حدود القطاع، دون إبلاغ عن وقوع إصابات.
وذكر الجيش في بيان أن صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم أُطلقت أثناء إطلاق صواريخ من رفح.
وأضاف أن "منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت أحد الصواريخ؛ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة".
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يُحكم إغلاق معبريْ رفح وكرم أبو سالم جنوب شرق رفح، لليوم الخامس على التوالي، دون السماح بإدخال مساعدات أو سفر مرضى وجرحى؛ بعد إغلاقهما في أعقاب هجوم لحركة "حماس" على موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة أسقط 4 جنود.