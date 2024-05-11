إسرائيل تعلن استهداف منطقة كرم أبو سالم بـ4 صواريخ أُطلقت من جنوب غزة

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يُحكم إغلاق معبريْ رفح وكرم أبو سالم جنوب شرق رفح، لليوم الخامس على التوالي، دون السماح بإدخال مساعدات أو سفر مرضى وجرحى؛ بعد إغلاقهما في أعقاب هجوم لحركة "حماس" على موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة أسقط 4 جنود.