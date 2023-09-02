الاستخبارات البريطانية: روسيا تُخَاطر بتقسيم قواتها لمنع تقدم أوكرانيا جنوبًا

وأوضحت الاستخبارات البريطانية أنه بالوضع في الاعتبار المكاسب المتواضعة التي حققتها روسيا بالقرب من كوبيانسك منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو الماضي؛ فإنها تسعى على الأرجح إلى الاستفادة من هذا بمواصلة توفير الموارد للمحور؛ غير أن روسيا نفسها قد تكون مجبرة بهذا على تقسيم قواتها للحيلولة دون حدوث تقدم أوكرانيا في الجنوب في محور أوريخيف.