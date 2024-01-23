بعد مصرع 569.. مفوضية اللاجئين تدعو لمعالجة ارتفاع وفيات مسلمي الروهينجا في البحر

وأفادت التقارير بوفاة 569 من الروهينجا في مياه جنوب شرق آسيا، وقيام 4500 منهم برحلات بحرية مميتة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما تطرق التقرير إلى روايات الناجين المروعة خلال الرحلات وما تعرضوا له من سوء المعاملة والاستغلال والعنف.