بعد مصرع 569.. مفوضية اللاجئين تدعو لمعالجة ارتفاع وفيات مسلمي الروهينجا في البحر

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها تجاه ارتفاع أعداد وفيات مسلمي الروهينجا أثناء عبورهم بحر اندامان وخليج البنغال خلال عام 2023، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المأساوي حيث تشكل النساء والأطفال 66% من نسبة المهاجرين.
وأفادت التقارير بوفاة 569 من الروهينجا في مياه جنوب شرق آسيا، وقيام 4500 منهم برحلات بحرية مميتة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما تطرق التقرير إلى روايات الناجين المروعة خلال الرحلات وما تعرضوا له من سوء المعاملة والاستغلال والعنف.
ودعت المفوضية السلطات الساحلية الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع هذه المآسي الإنسانية، وإنقاذ الأرواح والمنكوبين، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه التحركات السكانية البحرية، والوفاء بالتعهدات التي أبرمت في المنتدى العالمي للاجئيين في جنيف في ديسمبر 2023.