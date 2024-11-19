العقيدة النووية الروسية الجديدة: هل تدفع بالعالم نحو الهلاك النووي؟

طبعاً اتجهت الأنظار فور الإعلان عن القرار إلى أكثر الأطراف المعنية؛ فوصف مسؤولون أمريكيون ووسائل الاعلام هذا القرار بأنه تصعيد يهدد الاستقرار الدولي، وخطوة مفرطة تزيد من تعقيد الأزمة وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة. أما في أوكرانيا الخصم الأساسي في الحرب الحالية فقد أثار القرار قلقاً كبيراً في كييف، التي أصبحت الآن في مرمى التهديد النووي المباشر. ومع ذلك، فإن المسؤولون لم يؤكدوا على أي تراجع بسبب ذلك بل من المتوقع خروجهم لطلب المزيد من الدعم الغربي ورفض أي حراك يرون فيه فقط أنه محاولة ضغط روسي. وعلى مستوى أشمل فقد دعت دول كبرى مثل الصين والهند إلى ضبط النفس وضرورة الحوار لتجنب أي تصعيد.