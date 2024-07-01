فرنسا أمام مفترق طرق.. ماذا يحدث إذا لم يحرز أي حزب أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة؟

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة تعايش مع "ماكرون"، وحدث هذا ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، وقد يكافح حزب التجمع الوطني من أجل تبني أفكار التغيير، وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الحزب الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة، ويمنح الدستور الحكومة بعض الأدوات للالتفاف على ذلك، ولكن بحدود، أما إذا حصل حزب التجمع الوطني على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونًا إلى حد كبير لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.