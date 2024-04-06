"يونيسيف": مقتل أكثر من 13 ألف طفل في غزة حتى الآن

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد حتى الآن أكثر من 13 ألف طفل، فيما لا يزال حجم ووتيرة الدمار في القطاع أمرًا صادمًا والمجاعة وشيكة.