موت مليونَيْ غزّي.. وزير مالية "إسرائيل" المتطرف: مبرَّر أخلاقيًا لإعادة رهائننا!

وأضاف: "لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعًا حتى لو كان ذلك مبررًا وأخلاقيًا لكي تتم إعادة رهائننا".