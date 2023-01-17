لندن رداً على موسكو: سندعم كييف إستراتيجياً حتى تنجز المهمة وتحقق "النصر"

وفي التفاصيل، قال كليفرلي، خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "الرسالة التي نوجهها إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هي أننا ملتزمون بالدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".