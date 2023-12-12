البنك الدولي يمول جهود الإغاثة العاجلة في غزة بـ20 مليون دولار

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء تقديم تمويل جديد بقيمة 20 مليون دولار؛ لدعم جهود الإغاثة الطارئة لسكان غزة، وذلك في إطار حزمة شاملة من المساندة، تبلغ 35 مليون دولار.
وأفاد البنك في بيان بأن مجلس إدارته وافق على تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار لقسائم وسلال الغذاء، سيتم إيصالها إلى نحو 377 ألف شخص، من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف بأن هذا التمويل الإضافي يأتي من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضح أن الصندوق الائتماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية التابع للبنك الدولي خصص، بدعم من اليابان وألمانيا، 10 ملايين دولار للرعاية الطبية والإمدادات الإنسانية.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الجزء من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، في إطار مشروع الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية في غزة، الذي سيقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 10% من سكان القطاع.