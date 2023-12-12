البنك الدولي يمول جهود الإغاثة العاجلة في غزة بـ20 مليون دولار

وأفاد البنك في بيان بأن مجلس إدارته وافق على تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار لقسائم وسلال الغذاء، سيتم إيصالها إلى نحو 377 ألف شخص، من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وفقًا لـ"فرانس برس".