البرلمان العربي يدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين

وقال اليماحي في بيانٍ اليوم: "إن البرلمان العربي يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.