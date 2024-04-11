روسيا: قوات أوكرانية هاجمت خيرسون بإشراف البحرية البريطانية

وفي هذا الإطار قال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن: "تشرف وحدة من هيئة القوارب الخاصة التابعة لمشاة البحرية البريطانية على أنشطة مركز قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، ما يدل على المشاركة المباشرة لبريطانيا في الصراع"، وفق ما نقلته العربية عن ‏غربة وكالة "تاس".