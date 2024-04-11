روسيا: قوات أوكرانية هاجمت خيرسون بإشراف البحرية البريطانية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم بأن القوات الخاصة الأوكرانية قامت بمحاولة إنزال على جزيرة تيندروفسكايا كوسا في مقاطعة خيرسون، وأشرفت عليها وحدة من مشاة البحرية البريطانية.
وفي هذا الإطار قال مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن: "تشرف وحدة من هيئة القوارب الخاصة التابعة لمشاة البحرية البريطانية على أنشطة مركز قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، ما يدل على المشاركة المباشرة لبريطانيا في الصراع"، وفق ما نقلته العربية عن غربة وكالة "تاس".
أتى ذلك بعدما أحبط جهاز الأمن الروسي، محاولة إنزال مظلي لعناصر من القوات الأوكرانية بتخطيط بريطاني في مقاطعة خيرسون، وأسفرت العملية عن أسر أحد جنود العمليات الخاصة الأوكرانية.
وبحسب جهاز الأمن الروسي فإن الجندي الأوكراني المحتجز أثناء إحباط محاولة الإنزال "قدم معلومات تفصيلية عن التدريب التخريبي في قاعدة كتيبة المشاة المدرعة "5-ريفليس"، وهي جزء من اللواء الـ20 في الفرقة "الحديدية" الثالثة الوحيدة ذات الاستعداد القتالي الدائم في بريطانيا".