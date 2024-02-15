إيران تهدد بالرد بالمثل إذا احتُجِزت سفن تابعة لها

هدد محمد دهقان، المستشار القانوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم (الخميس)، بأن إيران سترد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها.
وقال "دهقان": "إن المسار القانوني فيما يتعلق بالرد على احتجاز السفن الإيرانية مفتوح"، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الولايات المتحدة احتجزت أيًا من السفن الإيرانية.
وتأتي تصريحات "دهقان" بعد أسبوع من إعلان وزارة العدل الأميركية أنها صادرت أكثر من 500 ألف برميل من النفط الإيراني بقيمة تبلغ 25 مليون دولار بحجة تطبيق عقوبات تستهدف شبكات تدعم الحرس الثوري الإيراني.
كما تأتي التصريحات وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران على خلفية الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في المنطقة والضربات الأخيرة التي نفذها الجيش الأميركي لجماعات توصف بأنها مدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق واليمن.