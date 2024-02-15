إيران تهدد بالرد بالمثل إذا احتُجِزت سفن تابعة لها

كما تأتي التصريحات وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران على خلفية الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في المنطقة والضربات الأخيرة التي نفذها الجيش الأميركي لجماعات توصف بأنها مدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق واليمن.