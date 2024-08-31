تستهدف أكثر من 90%.. انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة

أعلن الطبيب موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة، بعد إعلان الأمم المتحدة موافقة إسرائيل على "هدن إنسانية" للسماح بتطعيم الأطفال؛ رغم الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرًا.