حكومة اليمن: الحوثيون نهبوا 150 مليار ريال من إيرادات النفط خلال الهدنة

ومن جهة أخرى، حمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، ميليشيا الحوثي التابعة لإيران كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزانة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي‏.