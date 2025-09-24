"نمر من ورق".. "ترامب" يُصعِّد ضد روسيا ويدعم انتصار أوكرانيا في الحرب

تحول مفاجئ

طوال أشهر، دفع ترامب وفريقه نحو فكرة أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات إقليمية لإنهاء الصراع مع روسيا، بل إنه وصل إلى حد وصف موقف كييف بأنه "بلا أوراق". لكن في منشوره الأخير، أكد ترامب أن أوكرانيا في وضع يمكنها من "القتال والفوز" لاستعادة أراضيها بالكامل، وهذا التحول، الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الكبير"، جاء عقب لقاء ثنائي بين الزعيمين في نيويورك، وأشار ترامب إلى أن فهمه العميق للوضع العسكري والاقتصادي الروسي قاده إلى هذا الموقف الجديد، حيث وصف الاقتصاد الروسي بأنه "يعاني مشكلات هائلة"، مشككاً في قدرة موسكو على هزيمة جارتها الأصغر، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".