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السودان.. مقتل متظاهر بعد تعرضه لإطلاق نار في احتجاجات بالخرطوم

لجنة الأطباء: حصيلة القتلى منذ 25 أكتوبر 2021 بلغت 118 شخصاً
احتجاجات في الخرطوم
احتجاجات في الخرطوم
سبق
سبق

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد، أن متظاهراً لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق للنار في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، أفادت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".

وذكرت اللجنة في تغريدة ثانية أن "العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (118) شهيداً، ينيرون لنا دجى الطريق ويذللون عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد".

السودان
الخرطوم
مقتل متظاهر بالرصاص
الاحتجاجات في السودان

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