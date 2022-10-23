السودان.. مقتل متظاهر بعد تعرضه لإطلاق نار في احتجاجات بالخرطوم

وتفصيلاً، أفادت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".