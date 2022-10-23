السودان.. مقتل متظاهر بعد تعرضه لإطلاق نار في احتجاجات بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الأحد، أن متظاهراً لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق للنار في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم، وفقاً لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، أفادت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم بمدينة الخرطوم".
وذكرت اللجنة في تغريدة ثانية أن "العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (118) شهيداً، ينيرون لنا دجى الطريق ويذللون عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد".