مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح باتجاه غزة

في خطوة إنسانية جديدة، عبرت أمس دفعة من المساعدات السعودية منفذ رفح متجهة إلى كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة، مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
وتضمنت المساعدات كميات كبيرة من الخيام، تمهيدًا لإدخالها إلى داخل القطاع لدعم الأسر المتضررة من الظروف الإنسانية الصعبة.
يُذكر أن المركز سيّر حتى الآن جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا شمل 71 طائرة و8 سفن، وسلّم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما وقّع اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية في غزة بقيمة 90 مليونًا و350 ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر.
وتأتي هذه الجهود ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.