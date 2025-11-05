مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح باتجاه غزة

يُذكر أن المركز سيّر حتى الآن جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا شمل 71 طائرة و8 سفن، وسلّم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. كما وقّع اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية في غزة بقيمة 90 مليونًا و350 ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر.