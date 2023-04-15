السودان.. "الدعم السريع" يعلن السيطرة على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية

في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني التصدّي لقوات الدعم السريع التي حاولت مهاجمة وحداته بمنطقة المدينة الرياضية أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية.
وكانت قد قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، إن الجيش هاجم بشكلٍ كاسحٍ وبقواتٍ كبيرة مقراً تابعاً لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مؤكدة تقارير إعلامية تحدثت عن إطلاق نارٍ وتحرُّك لقوات الجيش صوب أحد مواقعها.
وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.
وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سُمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سُمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.
على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشارٍ عسكري داخل مطار الخرطوم، وتمّ إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.
يأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات "الدعم السريع" بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه. معتبراً هذه التحركات تجاوزاً واضحاً للقانون.
وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع انجراره إلى نزاعٍ مسلح بين الجانبين.