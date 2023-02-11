رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة دفاعًا عن القدس والأقصى

وحثَّ المشاركون في المؤتمر حكومات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بها ودعم الشعب الفلسطيني في تمكينه من حقوقه القانونية حسب قرارات الشرعية الدولية، وإرسال وفود برلمانية عربية لزيارة عواصم الدول الفاعلة، ودعوة برلماناتها لزيارة المنطقة؛ للاطلاع على سياسات الاحتلال العدوانية، وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة وعلى السِّلم والأمن الدوليين.