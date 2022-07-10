سلاح الجاني وقنابله.. تفاصيل جديدة عن اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

واعتبر تومواكي أونيزوكا، قائد شرطة نارا، أن اغتيال آبي هو "أكثر شيء ندم عليه خلال مسيرته المهنية المستمرة منذ 27 عامًا"، مضيفًا: "لا أستطيع أن أنكر أنه كانت هناك مشكلات خاصة بالتأمين، سواء تمثل ذلك في الإعداد أو الاستجابة الطارئة أو قدرة الأفراد، لا يزال يتعين علينا معرفة ذلك. بشكل عام كانت هناك مشكلة وسنراجعها من كل منظور".