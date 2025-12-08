ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70,365 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و365 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.