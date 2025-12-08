ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70,365 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و365 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
كما ارتفع عدد الجرحى إلى 171 ألفًا و58 مصابًا، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم بسبب القصف المتواصل.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 5 شهداء و11 مصابًا، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 376 شهيدًا و981 مصابًا، إضافة إلى انتشال 626 جثمانًا من تحت الركام.
وفي الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (21 عامًا) برصاص حي في الساق، وشظية في الرأس، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس.