القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد قالت فجر الأحد، إن طائرة مسيّرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيّرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأمريكي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.