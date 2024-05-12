القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، بأنها أسقطت مسيّرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.
وحسب موقع العربية، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن المسيرة الحوثية فوق خليج عدن شكلت تهديدًا للسفن التجارية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد قالت فجر الأحد، إن طائرة مسيّرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيّرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأمريكي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.
وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.