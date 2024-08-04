"أكسيوس" الأمريكي: هذا موعد الهجوم الإيراني على "إسرائيل"

ويتوقع المسؤولون أن يكون انتقام إيران من نفس قواعد الهجوم الذي شنته إيران في مساء 13 أبريل وفجر 14 أبريل، والذي استهدفت طهران فيه جنوبي "إسرائيل" وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"؛ ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه، كما يمكن أن يشمل أيضًا هجومًا من "حزب الله" في لبنان.